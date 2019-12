Un Jour dans l'Histoire : sur Auvio

13h20 : Les Yan, une famille au coeur d'un siècle d'histoire de la Chine



Nous sommes le 8 août 1966, à Pékin. Le comité central du Parti Communiste chinois émet un projet de loi. Il concerne les « décisions sur la grande révolution culturelle prolétarienne ». Il s'agit, en fait, de la charte de ce que l'on va appeler plus simplement la Révolution culturelle. Elle « vise à liquider l'idéologie bourgeoise, à implanter l'idéologie prolétarienne, à transformer l'homme dans ce qu'il a de plus profond, à réaliser sa révolution idéologique, à extirper les racines du révisionnisme, à consolider et à développer le système socialiste. Le texte dit aussi « Nous devons purger la terre de toute la vermine et balayer tous les obstacles ! » Des millions de Chinois seront les victimes de cette répression. La famille Yan en fait partie. Une famille qui a pourtant épousé la cause du communisme, à travers la figure, notamment, du grand père Baohang qui sera agent secret durant la Deuxième Guerre mondiale et son fils qui, lui, sera l'interprète personnel de Mao pour la Russie. Les Yan, c'est un siècle d'histoire chinoise.

Invitée : Yan Lan « Chez les Yan, une famille au cœur d'un siècle d'histoire chinoise » editions Allary éd.



14 HEURES : Paix sur la Guerre



Le 18 janvier 1919, débute la grande conférence de paix de Paris organisée par les vainqueurs de la première guerre mondiale (Etats-Unis, Grande-Bretagne, France, Italie et Japon). Les discussions portent notamment sur l'avenir des territoires occupés par les perdants du conflit, Empire Allemand, Empire Ottoman et Empire Austro-Hongrois. Des milliers de représentants de peuples colonisés en Afrique, en Asie et au Moyen Orient, se bousculent alors aux portes des négociations.

Benoit Feyt a rencontré avec Jean-Paul Mahoux, auteur de « Paix sur la Guerre » (Academia 2019)

