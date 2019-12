Un Jour dans l'Histoire : sur Auvio

13h20 : Une famille belge dans la tourmente de l'Histoire



Nous sommes le 29 novembre 1940, dans le camp de prisonniers de Juliusburg, en Allemagne, entre le mer du nord et la mer Baltique. Le belge Maurice Dubuisson écrit :

« D'ici quelques jours, ce sera la Saint-Nicolas, je ne serai pas là pour voir la joie des enfants (qui sera bien petite cette année de guerre) et la tienne lorsque parfois, très rarement hélas !, parmi toutes les privations endurées ensemble depuis notre mariage, je parvenais à t'offrir ce jour-là un tout petit cadeau que tu acceptais de grand cœur. Et puis ce sera Noël ; le 31 août, au premier jour de captivité, je m'étais fixé ce jour comme espoir de rentrée en famille. N'y pensons plus pour ne pas avoir de désillusions. Je t'écris ce jour pour être certain que mon t'arrive à temps pour la fête ... de la paix. Le 25, il y aura sept mois et demain que j'ai quitté famille, maison, mon pays, ma patrie, plus d'une demi-année, il y aura quatre mois et demi que je t'ai quitté à Lunel ainsi que les enfants ». Maurice Dubuisson écrit à son épouse Anne-Marie, il lui faudra encore patienté plus de quatre années avant de retrouver les siens. Les Dubuisson , une famille belge prise dans la tourmente de l'histoire, une famille comme les autres ...

Invité : Jean-Christophe Dubuisson, professeur d'histoire et de français en école secondaire. Auteur de : « Une famille belge dans la tourmente de l'Histoire » ; éd . Jourdan.



14 HEURES : Charlie Chaplin, du rire aux larmes : Le Tournant (7)



Chaplin est un cinéaste, il dirige tout du film, de sa conception à sa sortie. En 1927-1928, le parlant apparaît : comment Chaplin va-t-il gérer ce tournant ?

Une série réalisée par Cécile Poss et Pierre Devalet avec Interview inédites de Michaël Chaplin (son fils), Charly Sistovaris (petit-fils), Serge Bromberg, Francis Bordat, Adolphe Nysenholc

