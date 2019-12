Un Jour dans l'Histoire : sur Auvio

13h20 : Un jour... Autour de Noël



Noël. Un moment de l'année qui connaissait bien d'autres fêtes avant même que ne naisse Jésus ! Cette fête a engendré de nombreuses traditions. Moment hors du temps, moment d'apaisement, fête familiale, Noël est fêté de bien des façons. En parler était parfois bien plus poétique autrefois, bien des évènements ont été créés pour les plus démunis ou les personnes âgées, bien des habitudes sont nées autour de Noël et ont parfois disparu. C'est une séquence pleine de nostalgie et de bons sentiments que vous propose ce vendredi, Un jour dans l'histoire, autour de Noël...



Séquence réalisée par Gérald Decoster en collaboration avec les archives de la Sonuma



14 heures : Monumental : Le vieux Pékin



Des ruelles étroites appelées Hutongs à la place Tian'anmen, de la Tour du Tambour érigée au 13è siècle au Grand Théâtre National de Chine construit entre 1999 et 2008, le Vieux Pékin est profondément marqué par l'Histoire mouvementée de la Chine et par les destructions massives. Comment a-t-il changé au fil des siècles? Qu'en reste-t-il aujourd'hui?



Anne Laure Gannac reçoit Luca Gabbiani, historien, spécialiste de la Chine.

Casting et équipe Animateur Laurent DEHOSSAY Émission Un Jour dans l'Histoire