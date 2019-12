Un Jour dans l'Histoire : sur Auvio

13h20 : La forêt ardennaise et ses métiers



Nous sommes en 1857.

Dans son ouvrage, richement illustré, intitulé « Les Ardennes », paru chez Vanbuggenhondt, l'homme de lettres Vincent-Victor Joly, né à Ixelles, écrit :

« En ce moment, une grave et importante question préoccupe l'Ardenne : nous voulons parler du projet qui consisterait à vendre les biens, les sarts, les bruyères, pour les livrer à la culture morcelée (...)

Les partisans de l'aliénation, spéculateurs (...) tripoteurs d'affaires, voyant dans la vente de biens communaux l'occasion de déployer de hautes connaissances industrielles qui les distinguent, (...) traitent de barbares, de béotiens et de sauvages les Ardennais qui défendent la question du libre parcours des bruyères communales et regardent, avec raison, ce privilège comme une question vitale pour l'élève de leur bétail.

Les adversaires de l'aliénation des bruyères ne se laissent pas éblouir par les programmes dorés dont les spéculateurs ne se montrent pas avares.

Ils prétendent, non sans quelque raison, que mieux vaut pour le bonheur et la moralité de l'Ardenne, deux cents petits métayers, propriétaires de quelques bestiaux, qu'autant de journaliers salariés, à la merci de quelques gros propriétaires qui, le chemin de fer aidant, auraient bientôt réussi à abaisser les maigres salaires de travailleurs agricoles. »

Plongeons-nous, aujourd'hui, au cœur de la forêt ardennaise : son histoire et ses métiers...



Invitée : Laure Gloire, bibliothécaire-documentaliste au domaine du Fourneau saint-Michel.

Auteure avec Justine Fontaine, de « Bûcherons, sabotiers et cie - Les métiers du bois » aux éditions Weyrich.



14 heures « Carlos Saura o el ciné bailando » (2/3)



Deuxième épisode pour cette série signée Jean-Louis Dupont qui propose de revisiter la majeure partie des films de Carlos Saura à partir du prisme de la danse en distinguant, parmi les films musicaux, les films qui racontent une histoire de ceux qui se présentent comme une compilation de moments musicaux (Bodas de sangre, Carmen, El amor brujo, Ay, Carmela!, Sevillanas, Flamenco, Tango, Salomé, Iberia Fados, Flamenco Flamenco, Beyond Flamenco (Yota) ...)



Notre invitée Pascale Thibaudeau (Professeure à l'Université Paris 8) s'attarde également sur la trajectoire esthétique d'un cinéaste également peintre et photographe.

Casting et équipe Animateur Laurent DEHOSSAY Émission Un Jour dans l'Histoire