Un Jour dans l'Histoire : sur Auvio

13h20 : Nicolae Ceausescu : la carrière d'un tyran



Nous sommes le 21 décembre 1989, à Bucarest.

Rentré d'un voyage officiel de trois jours en Iran, Nicolae Ceausescu a « convoqué » une manifestation de soutien populaire.

En plusieurs endroit du pays, une partie du peuple roumain a commencé à exprimer son mécontentement, il faut donc bomber le torse du pouvoir.

Ce jour-là, des ouvriers dits « favorables » au régime sont priés de témoigner de leur ferveur devant le siège du Comité central du Parti communiste.

Il est 11h30, lorsque celui qui aime se faire appeler le « génie des Carpates » apparaît au balcon, son épouse Elena est à ses côtés.

Le discours du « Danube de la pensée (autre surnom du dictateur) est retransmis à la télévision.

Tout se passe comme prévu : slogans communistes et anti-occidentaux sont au rendez-vous.

Mais après moins de dix minutes, une clameur monte.

Elle couvre le discours.

Ce sont les enregistrements de la répression des manifestations de Timisoara, quelques jours plus tôt.

Ceausescu semble décontenancé.

Il tente de ramener le calme, promet l'augmentation des salaires minimums.

Elena veut intervenir, l'aider à trouver les mots. Il lui dit de se taire.

Pendant de longues minutes encore, le tyran gesticule, il nous apparait, aujourd'hui, pathétique.

Il quittera le balcon sous les huées.

Quatre jours plus tard, , Nicolae et Elena Ceausescu sont abattus au terme d'un simulacre de procès.

Les images de leur exécution vont sidérer les téléspectateurs du monde entier.



Invité : Vincent Genin, docteur en histoire, chercheur à la KUL et à l'Ecole pratique des Hautes études de Paris.



14 heures : Charlie Chaplin, du rire aux larmes (3b)



Quel est le génie de Chaplin ? Probablement, le mélange du tragique et du comique, sa manière de travailler sans scénario, son invention des gags et l'élément fondamental qui reste essentiel à Charlot : le détournement des objets !



Interview inédites : Michaël Chaplin (son fils), Charly Sistovaris (petit-fils), Serge Bromberg, Francis Bordat, Adolphe Nysenholc

Casting et équipe Animateur Laurent DEHOSSAY Émission Un Jour dans l'Histoire