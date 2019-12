Un Jour dans l'Histoire : sur Auvio

13h20 : Une vie de journalisme : Alain Van Den Abeele



Nous sommes au tout début de l'année 1969, à Bruxelles, place Flagey.

C'est là qu'est installée la Radio Télévision Belge, la RTB, qui n'a pas encore accolé à son nom le F de francophone.

C'est un tout jeune homme qui est convoqué dans le bureau du rédacteur en chef du journal parlé, à l'époque, Pierre Boons.

Tapis rouge épais, boiserie sombre, bibliothèque regorgeant de livres politiques...

L'atmosphère est calme et sereine.

Le patron de l'information prie le jeune homme de prendre place, face à lui, croise les doigts, ménage son effet et lance :

« Luc Varenne cherche un jeune journaliste pour remplacer Max Kahn écarté du service. Cela vous intéresse-t-il ?

Et c'est ainsi que commence une vie de journalisme, la vie d'Alain van den Abeele...





Invité : Alain van den Abeele « A vous le studio ! » aux éditions Luc Pire.



14 heures : Belgique-Italie : des « accords charbon » qui ont ouvert les voix



En 1946 commence entre l'Italie vaincue et la Belgique dévastée une grande entreprise d'immigration pour faire descendre dans les mines belges des hommes qui n'ont presque plus rien à perdre. Les Italiens seront des dizaines de milliers à arriver par convois entiers, puis parqués dans les corons, assommés par un travail très difficile et très dangereux. Le mépris des Belges envers ces nouveaux arrivants sera tenace, mais l'immigration est aussi une histoire d'intégration progressive, et c'est notamment dans le domaine musical que quelques-uns de ces enfants de mineurs vont se démarquer, et apporter à la Belgique de grandes figures, et de grandes chansons considérées aujourd'hui comme du patrimoine national.



Invité : Marco Martiniello

Réalisation : Roxane Brunet

Casting et équipe Animateur Laurent DEHOSSAY Émission Un Jour dans l'Histoire