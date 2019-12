Un Jour dans l'Histoire : sur Auvio

13h20 : Paris sous la Terreur



Nous sommes le 2 septembre 1792, à Paris, dans la prison de la Petite Force.

C'est là que, quelques jours auparavant, la princesse de Lamballe, confidente de la reine Marie-Antoinette, a été transférée depuis la prison du Temple.

Toute la nuit, elle a entendu le massacre d'autres détenus, nobles et prêtres, et tous les autres jugés traîtres à la patrie.

Le 3 septembre, vers huit heures, on vient la chercher.

Deux gardes l'emmènent pour être jugée par le Comité de surveillance de la Commune du 10 août.

On l'interroge.

Elle refuse de jurer « la haine du roi, de la reine et de la royauté. »

Le président du Comité la renvoie en s'écriant : « Qu'on élargisse madame ! »

Veut-il la faire libérer ou ordonne-t-il sa mort ?

Les historiens hésiteront...

La princesse de Lamballe est jetée dans la rue où elle est percée de plusieurs coups de lances et de sabres.

On dénude son cadavre, sa tête est tranchée, les pointes de ses seins sont sectionnées, son cœur est arraché et même son sexe est découpé par un homme qui s'en fera une moustache.

Sa tête est promenée dans Paris au bout d'une pique.

Son cadavre sera abandonné dans la rue.

Voilà l'un des nombreux faits tragiques de cette période de la Révolution française que l'on appelle la Terreur.



Invitée : Evelyne Lever. « Paris sous la Terreur » aux éditions Fayard.



14 heures « Carlos Saura o el ciné bailando » (1/3)



Cette série signée Jean-Louis Dupont se propose de revisiter la majeure partie des films du réalisateur espagnol Carlos Saura, à partir du prisme de la danse. Carlos Saura, qui invente un art hybride où danse, musique, théâtre et cinéma ne font plus qu'un.



Invitée : Pascale Thibaudeau.

Professeure à l'Université Paris 8, et a publié de nombreux travaux en France et à l'étranger. Ses recherches actuelles portent sur les rapports entre cinéma, histoire et mémoire.

