Un Jour dans l'Histoire : sur Auvio

13h20 : L'anarchie



Des théoriciens de l'anarchisme aux événements majeurs de l'Histoire dans lesquels les anarchistes ont joué un rôle de premier plan (révolution mexicaine, révolution russe, guerre d'Espagne...), les grandes idées et les conquêtes de l'esprit libertaire sont ici convoquées dans un récit satirique et corrosif. Mouvement occulté et méconnu, l'anarchie connaît un actuel regain qui témoigne de sa fécondité dans notre monde contemporain en crise.



Invitée : Véronique Bergen, autrice de « L'anarchie » avec Winshluss paru aux éditions du Lombard



14 heures : Charlie Chaplin, du rire aux larmes (5)



Quel est le génie de Chaplin ? Probablement, le mélange du tragique et du comique, sa manière de travailler sans scénario, son invention des gags et l'élément fondamental qui reste essentiel à Charlot : le détournement des objets !



Interview inédites : Michaël Chaplin (son fils), Charly Sistovaris (petit-fils), Serge Bromberg, Francis Bordat, Adolphe Nysenholc

