Gérard Bonal, journaliste spécialiste de Colette, a recensé les traces d’animaux dans sa vie et son œuvre.

« Colette et les bêtes »( éditions Tallandier) nous montre qu’une multitude d’animaux domestiques et sauvages ont croisé la route de l’auteure qui n’hésitait pas à dire : « Sans bêtes, je m’appauvris ».