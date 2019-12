Un Jour dans l'Histoire : sur Auvio

13h20 : F.SCOTT FITZGERALD OU L"AMERIQUE SCHIZOPHRENIQUE



Nous sommes le 26 mars 1920, aux Etats-Unis.

C'est ce jour-là que le premier roman d'un jeune auteur de 24 ans est édité dans un premier tirage de 3000 exemplaires.

Le livre est épuisé en trois jours, il s'intitule « L'Envers du Paradis » (« This Side of Paradise »).

Cette histoire d'un étudiant de l'université de Princeton qui végète en faculté de Lettres avant de voir ses ambitions personnelles contrariées par les événements est signée F.Scott Fitzgerald.

Plus tard, celui qui passe ainsi de l'ombre à la lumière écrira :

«Alors, soudain, tout changea, quand se leva le premier vent violent du succès et le délicieux voile de brume qu'il apporte.

C'est un temps très bref et précieux , car lorsque cette brume s'élève, en quelques semaines ou en quelques mois, on trouve que le meilleur est passé. »

Au son du jazz, dans le décor des Années folles, célébrant « Gatsby le magnifique » entre deux coupes de champagne, avant que l'Amérique triomphante ne se réveille avec la gueule de bois du Krach boursier, avant que Zelda ne sombre dans sa nuit, partons sur les traces Francis Scott Fitzgerald...





Invité : Daniel Mangano, traducteur et interprète.

Club de lecture, le 4 décembre, 12h30, à la Bibliothèque des Riches claires, à Bruxelles.



14 heures : MARCUS MOSIAH GARVEY



Né en Jamaïque en 1887, Marcus Mosiah Garvey est une des figures les plus célèbres du mouvement panafricain. Après avoir voyagé en Amérique latine, où il constate les conditions de vie déplorables des populations noires, il s'installe à Harelm en 1916 et commence à militer pour le retour des descendants d'esclaves noirs en Afrique. Il fonde une association, l'UNIA (United Negro Improvement Association), investit dans un journal, le Negro World, et dans une compagnie maritime, la Black Star Line, et compte alors des millions d'adeptes à travers le monde. Considéré comme un prophète dans la culture rasta, il meurt à Londres en 1940, sans jamais avoir vu l'Afrique.



Invité : Amzat Boukari-Yabara, historien et docteur de l'Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales (EHESS) à Paris, auteur de Africa Unite, Une histoire du panafricanisme (La Découverte, 2014).

Une interview réalisée par Benoit Feyt.

