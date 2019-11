Un Jour dans l'Histoire : sur Auvio

13h20 Zinovi Pechkoff, le manchot magnifique



Nous sommes le 16 octobre 1884, à Nijni-Novgorod, sur les bord de la Volga.

C'est ce jour-là que nait, dans une famille juive, Yeshua Sverdlov.

Il est pauvre et son avenir dans la Russie tsariste n'est pas des plus enviables.

Mais la chance va lui sourire, alors qu'il n'est encore qu'un adolescent, il rencontre le grand écrivain, engagé, Maxime Gorki.

Celui-ci l'adopte.

Yeshuva devient Zinovi Pechkoff.

Avec son mentor, il va découvrir la littérature, la politique et ses grandes figures comme Lénine.

Bouillonnant d'énergie, le jeune homme brûle de passer à l'action et lorsque la Première Guerre mondiale éclate, il s'engage, en France, dans la Légion étrangère.

C'est au cours d'un combat qu'il va perdre son bras droit et hérité du surnom de « manchot magnifique ».

Pechkoff va parcourir le monde pour différentes opérations : aux Etats-Unis, au Maroc, ainsi qu'au cœur de la guerre civile russe.

Remarqué pour ses talents de diplomate, il devient un homme d'influence.

De Gaulle en fera son envoyé spécial, abonné aux missions délicates, en Chine, au Japon après la Deuxième Guerre.

Peu de temps après sa mort en 1966, Edmonde Charles-Roux, dans le magazine Paris-Match, notait : « Plus jamais l'armée ne verra soldat au pareil destin ».

Lui, Zinovi Pechkoff, avait un jour écrit :

« Quel immense bonheur j'éprouve de faire partie de ce monde sous la forme d'un être humain, ce monde auquel je me sens inséparablement lié, de la plus intime profondeur de la terre jusqu'à l'atmosphère qui nous entoure ».



Invitée : Guillemette de Sairigné « Pechkoff, le manchot magnifique » Allary Editions.



14 heures : le Chelsea Hotel



On vous propose aujourd'hui la visite d'un lieu quelque peu à part dans l'histoire du rock : le Chelsea Hotel. Sous la houlette de son légendaire propriétaire, Stanley Bard, qui prônait l'hospitalité comme politique de management, cet hôtel new-yorkais a hébergé des artistes tels que Arthur C. Clarke, Jack Kerouac, Bob Dylan, Niki de Saint Phalle, Willem de Kooning, Stanley Kubrick, Janis Joplin ou Milos Forman. Tantôt muse, tantôt université, lieu de rencontre amoureuse ou théâtre de meurtres sordides, les chambres et couloirs poussiéreux du Chelsea regorgent de légendes.

Philippe Brossat, auteur du livre « Streets of New-York - l'histoire du rock dans la big apple » paru aux éditions « le mot et le reste », est notre invité.

Une séquence réalisée par Jonathan Remy

Casting et équipe Animateur Laurent DEHOSSAY Émission Un Jour dans l'Histoire