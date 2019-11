Un Jour dans l'Histoire : sur Auvio

13h20 : Suzanne Valadon+Toulouse Lautrec : L'ordre et le désordre dans le Montmartre de la Belle Epoque



Nous sommes au milieu des années 1880, à Montmartre.

Ils sont dans l'énergie de leur vingtaine et le talent éclate au bout de leurs doigts.

Henri de Toulouse-Lautrec rencontre Suzanne Valadon.

Lui, l'héritier d'une lignée d'aristocrates, elle, la fille du peuple, née de père inconnu.

Leur liaison sera brève et tumultueuse, faite d'éclats et d'admiration réciproque mais aussi de jalousie et de d'attente déçue.

Alors que, dans ce Montmartre de la Belle Epoque, centre du monde artistique, Henri va s'enfoncer dans sa nuit de fêtes et d'excès, Suzanne va parvenir à sortir de sa condition précaire, avec obstination, froidement et sans rien concéder.

Il meurt, en 1901, alors qu'il n'a pas 37 ans, laissant une œuvre novatrice et incomprise par la majorité de ses contemporains.

Elle lui survit jusqu'en 1938, femme-peintre reconnue de son vivant.

Suzanne Valadon et Toulouse-Lautrec, l'ordre et le désordre, la glace et le feu : partons sur les traces d'un monde disparu.

Invité : Yonnick Flot.

Auteur de « Lautrec/Valadon - Montmartre Belle Epoque » édition de la Bisquine.





14 heures : Série Charlie Chaplin, du rire aux larmes : La naissance de Charlot (3)



Cet épisode aborde les débuts de Chaplin au cinéma à la Keystone chez Mack Sennett ; comment Chaplin trouve-t-il les attributs de charlot ? quelles sont les caractéristiques du personnage (sa part d'enfance visible, sa gestuelle, son imaginaire, sa démarche) ?



Une série réalisée par Cécile Poss avec des interview inédites : Michaël Chaplin (son fils), Charly Sistovaris (petit-fils), Serge Bromberg, Francis Bordat, Adolphe Nysenholc

