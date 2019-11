Un Jour dans l'Histoire : sur Auvio

13h20 : Béjart, un homme simple.



Né à Marseille en 1927, Maurice Béjart est mort à Lausanne le 22 novembre 2007. Quel meilleur hommage que, 12 ans après, se remémorer certains aspects de la vie et de l'homme que fut ce maître incontesté de la danse du XXe siècle. D'autant qu'il a réalisé ses plus belles créations avec le Ballet du XXe siècle, créé à Bruxelles au début des années 1960, des hommes et des femmes avec qui il travaillera près de 30 ans en Belgique. Ecouter Béjart, c'est distinguer le digne héritier de son père qui fut philosophe, mais aussi discerner un homme proche de ceux et celles avec qui il travaillait. Béjart ne regardait pas derrière lui, il ne pensait pas qu'il fallait révolutionner la danse et le ballet, pourtant, il l'a fait. Parmi ses mots préférés, il y avait l'amour, un amour qu'il a partagé avec son public et avec ses danseurs, tout en restant humble et simple.



Une séquence réalisée par Gérald Decoster et les archives de la Sonuma



14 heures : Les marbres du Parthénon



Le Parthénon, situé sur l'acropole d'Athènes, est le plus connu des monuments grecs classiques.

Depuis 1816, les marbres du Parthénon sont à Londres et font l'objet d'un litige qui oppose les gouvernements grec et britannique.



Au micro de Johanne Dussez, notre partenaire de la Première à la RST, Karl Reber, professeur d'archéologie classique à l'Université de Lausanne et directeur de l'Ecole suisse d'archéologie en Grèce.

Casting et équipe Animateur Laurent DEHOSSAY Émission Un Jour dans l'Histoire