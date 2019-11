Un Jour dans l'Histoire : sur Auvio

13h20 : Des femmes chinoises rebelles et guerrières



Nous sommes en l'an 40 de notre ère, dans la province chinoise de l'Annam (située au centre de l'actuel Vietnam).

Deux sœurs, issues d'une famille de militaires, vont mener, conte le gouverneur de la province, une guerre sans merci.

Une guerre pour échapper au joug chinois qui se fait de plus en plus pressant.

Elles vont former une véritable armée.

Une armée composée essentiellement de femmes,.

Elles vont résister pendant près de deux ans.

Mais leurs adversaires seront les plus forts et les sœurs Trung finiront par se donner la mort pour ne pas tomber aux mains de l'ennemi.

Élevées au rang d'héroïnes nationales au Vietnam , elles sont absentes de l'histoire officielle chinoise.

Les sœurs Trung n'ont pas été les seules femmes à sortir du rôle très confiné qui leur était réservé dans la Chine impériale.

Rebelles, guerrières, coupeuses de tête, femmes volantes, héroïnes vengeresses, dans la réalité et la fiction : qui sont ces femmes ?





Invitée : Françoise Lauwaert, anthropologue et sinologue, professeure à l'Université libre de Bruxelles.

Coordinatrice du colloque « La femme chinoise, un être de fictions », le 25.11.19, au Palais des Académies, à Bruxelles, à partir de 9h.



14 heures : Charlotte Perriand



C'est une des plus grandes figures de l'architecture et du design du XXème siècle.

Charlotte Perriand a profondément transformé notre rapport à l'habitat.

Ses fauteuils, ses intérieurs, ses réalisations sont devenues des icônes.

Cette femme moderne, engagée, géniale a, durant toute sa vie, œuvré pour une architecture et un design au service de nos besoins, en plaçant l'homme (et la femme !) au centre de sa création et l'art au-dessus de tout, et dans tout ce qu'elle créa.



Une grande expo se tient à la Fondation Louis Vuitton à Paris, et son commissaire, qui fût aussi le biographe de Charlotte Perriand, Jacques Barsac, la raconte.

