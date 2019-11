Un Jour dans l'Histoire : sur Auvio

13h20 : LES FAVORIS DES ROIS ET REINES : UN POUVOIR REEL ?



Nous sommes le 12 septembre 1642, à Lyon, sur la place des Terreaux.

C'est ce jour-là que Henri Coëffier de Ruzé d'Effiat, marquis de Cinq-Mars, âge de vingt-deux ans , est exécuté.

Convaincu de crime de lèse-majesté, il été condamné, à l'unanimité, à avoir la tête tranchée.

On dit que le bourreau officiel ayant été empêché, son remplaçant, inexpérimenté, transforma la décapitation en une véritable boucherie.

Le jeune marquis, selon les résultats d'une instruction, avait pris part à une conjuration contre Louis XIII.

Une conjuration qui comptait des personnages aussi important que Gaston d'Orléans, frère du roi, et le duc de Bouillon.

Cinq mars était le favori de Louis, la grâce royale ne fut pas sollicitée.

Quels ont été les pouvoirs réels des favoris qui, à l'instar de l'infortuné Cinq-Mars, ont partagés l'intimité des princes ?

Menchikov, proche de Pierre le Grand, Potemkine intime de Catherine II de Russie, Leicester et Essex favoris d'Elisabeth Ière d'Angleterre et quelques autres...

Partons sur les traces de ceux qui, bien souvent, se sont élevés au-dessus des ministres ...





Invité : Jean-François Solnon, professeur émérite d'histoire moderne à l'Université de Besançon.

Auteur de « Histoire des favoris » aux éditions Perrin.



14 heures : Charlie Chaplin, du rire aux larmes (2)



On revient sur l'enfance de Charlie Chaplin à Londres, sa naissance dont il n'existe aucun acte et qui, aujourd'hui encore reste mystérieuse. Le petit Chaplin connaît une enfance pauvre, sa mère l'élève seule, lui et son frère Sydney. Hannah Hill est une chanteuse de music-hall qui va lentement sombrer dans la folie au point de devoir être internée. Les deux enfants se retrouvent alors livrés à eux-mêmes, d'abord dans un orphelinat et parfois seuls dans la rue.



Une série réalisée par Cécile Poss avec des interviews inédites : Michaël Chaplin (son fils), Charly Sistovaris (petit-fils), Serge Bromberg, Francis Bordat, Adolphe Nysenholc

