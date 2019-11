Un Jour dans l'Histoire : sur Auvio

13h20 : La Guerre des Ondes



Essentiellement utilisée par les militaires pendant la première guerre mondiale, la radio devient un véritable outil d'information, de propagande et de désinformation lors du conflit de 1940-1945. Des nouvelles du front, des discours officiels ou clandestins, des messages codés ou personnels... sont transmis quotidiennement aux citoyens. Utilisée à la fois par les alliés et par l'occupant, la radio devient, par son pouvoir de persuasion, une arme de première force.



En Belgique, la population aura droit à deux « vérités » : celle émise depuis Bruxelles par la propagande allemande, puis une autre relayée par les Belges en exil depuis Londres, avec l'appui des forces alliées.



Récit d'une guerre des ondes impitoyable avec Eric Loze et les archives de la SONUMA





14 heures : Monumental : Matera (Italie)



Vieille de dix mille ans, la ville de Matera a été nommée Capitale européenne de la culture en 2019.

Une belle revanche pour cette ville surnommée il y a encore un demi-siècle " la honte de l'Italie " en raison de sa pauvreté.



L'invitée de Johanne Dussez , notre partenaire à la Première à la RTS est Marina Rotolo, doctorante en architecture.

Casting et équipe Animateur Laurent DEHOSSAY