Un Jour dans l'Histoire : sur Auvio

13h20 : L'impératrice de Pigalle, Hélène Martini



Nous sommes le 6 août 1924, à Cracovie, en Pologne.

C'est ce jour-là que naît celle que l'on appellera, quelques années plus tard, l'Impératrice de Pigalle : Hélène de Creyssac, future Hélène Martini.

Un peu plus de vingt ans plus tard, en 1945, se présentant comme rescapée des camps, elle débarque à Paris.

Dans les premiers temps, le jeune femme connaît la misère et la faim avant de devenir mannequin nu aux Folies Bergère.

A partir de ce moment commence son ascension : elle croise la route d'un réfugié syrien, sulfureux homme d'affaire, qu'elle épouse.

Ensemble, ils vont bâtir un empire colossal de boites de nuit, cabarets de strip-tease et de théâtres prestigieux.

A la mort de son mari, elle poursuivra la route seule, affrontant la pègre, tissant un puissant réseau de relations politico-artistiques.

Des amours complexes, des liens troubles avec l'OAS et l'extrême-droite, la vie d'Hélène Martin témoigne d'une époque où le monde politique, les vedettes de cinéma et de la chanson se croisaient avec les petits et grands voyous.

Un monde de paillettes et de dureté, glamour et poisseux.

Partons dans les méandres d'une vie pleine de mystère et de contradictions.

La vie d'Hélène Martini, Impératrice de Pigalle.



Invité : Arnaud Ardoin, journaliste.

Auteur de « Et si le parrain était une femme - Vies et destin d'Hélène Martini » Editions Seuil.



14 heures : Chanter 14-18, ou le devoir de mémoire des artistes



La France est un pays de chanson, même aux heures les plus sombres. Durant la Première Guerre Mondiale, l'histoire vécue au front comme à l'arrière s'est faite sur les airs connus aux paroles adaptées à la situation. Mais il n'était pas question alors de critiquer ou dénoncer l'absurdité des combats, la boucherie des tranchées, la misère des soldats : l'heure était au patriotisme et la réalité trop atroce pour être chantée. Il faudra donc attendre après la Seconde Guerre Mondiale, puis la guerre d'Algérie, pour que les mots sur ce premier grand conflit se dénouent. Les pacifistes et anti-militaristes des années 60 ouvriront le bal, avec Brel, Brassens, Ferré... puis viendront les années 90. Là, la Grande Guerre sera explorée sous toutes les coutures par des chanteurs et chanteuses ultra-sensibles, pour mettre en garde contre la barbarie. En France et jusqu'au Québec, l'Histoire se chante pour se rappeler, se remémorer, ne pas oublier.

Invité : Guillaume Duthoit de Point Culture, historien et chanteur-compositeur



Réalisation : Roxane Brunet

Casting et équipe Animateur Laurent DEHOSSAY