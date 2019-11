Un Jour dans l'Histoire : sur Auvio

13h20 : Que demande le peuple ? Les cahiers de doléances de 1789



Nous sommes en mars 1789., le premier et le troisième dimanche du mois.

Sur ordre du roi Louis XVI, 27 millions de Français obtiennent le droit d'exprimer leurs doléances, leurs vœux, leurs plaintes, leurs remontrances et critiques.

60.000 cahiers sont ainsi rédigés qui vont faire entendre à Versailles une voix éclectique.

Egalité face à l'impôt, suppression des entraves qui brident l'initiative privée et réforme de la justice sont les principales récriminations.

Mais au-delà, c'est toute la société qui est repensée : place de la femme, célibat des prêtres, exemplarité des élites, abolition des privilèges, liberté religieuse, laïcité, agriculture et même ce que l'on appellerait aujourd'hui l'écologie.

Les échos avec notre époque sont troublants.

En 1789, que demande le peuple ?

C'est ce que nous allons voir ...





Invité : Pierre Serna, professeur à l'univerité Panthéon Sorbonne.

Auteur de : « Que demande le peuple ? Les cahiers de doléances de 1789 » aux éditions Textuel



14 Heures : Le rêve d'être artiste (2/2)



Si aujourd'hui il paraît évident qu'une œuvre soit signée, ça n'a pas toujours été le cas dans l'histoire de l'Art.

Loin s'en faut. L'exposition « Le rêve d'être artiste » au Palais des Beaux-Arts à Lille explore, à travers les âges, la lutte menée par les artistes pour le devenir.

Passer du non-statut d'artisan faiseur à celui d'artiste a été un combat acharné.



Invité : Bruno Girveau , historien et commissaire de l'expo « Le rêve d'être artiste » raconte cette histoire fascinante.

Casting et équipe Animateur Laurent DEHOSSAY