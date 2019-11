Un Jour dans l'Histoire : sur Auvio

13h20 : Qui étaient les douze Césars ?



Nous sommes le 18 septembre 96, à Rome.

C'est ce jour-là que, à l'issue d'une conspiration de palais, l'empereur Domitien est assassiné.

Suétone, haut fonctionnaire et chroniqueur, racontera :

« Voici à peu près ce que l'on sait de cette conjuration et de la manière dont périt Domitien.

Les conjurés ne sachant ni où ni comment ils l'attaqueraient, si ce serait à table ou au bain, Stephanus, intendant de Domitilla et alors accusé de malversation, leur offrit ses conseils et son bras.

Pour détourner les soupçons, il feint d'avoir une blessure au bras gauche, et le porte, pendant plusieurs jours, entouré de laine et de bandages.

Le moment venu, il y cache un poignard, et fait demander une audience à l'empereur, pour lui dénoncer une conspiration.

Il est introduit ; et tandis que Domitien lit, tout effrayé, l'écrit qu'il vient de lui remettre, Stephanus lui perce le bas-ventre.

L'empereur, blessé, cherche à se défendre, lorsque Clodianus, légionnaire émérite, Maxime, affranchi de Parthenius, Saturius, décurion des valets de chambre, et quelques gladiateurs, fondent sur lui, et le frappent de sept coups de poignard.

(...) Il est tué le quatorze des calendes d'octobre, dans la quarante-cinquième année de son âge et la quinzième de son règne. »

Domitien était le troisième et dernier représentant de la dynastie flavienne, le dernier des Julio-Claudiens.

César, Auguste, Tibère, Caligula, Claude, Néron, Galba, Othon, Vitellius, Vespasien, Titus et Domitien constituent ceux que Suétone nomment les douze Césars.

Qui sont-ils ?

Ont-ils été à la hauteur ou pire que leur mythe ?

L'histoire les a-telle injustement traités ?



Invitée : Virginie Girod, docteur en histoire, spécialiste de l'Antiquité romaine.

« La véritable histoire des douze Césars » aux éditions Perrin.





14 Heures : Le rêve d'être artiste (1/2)



Si aujourd'hui il paraît évident qu'une œuvre soit signée, ça n'a pas toujours été le cas dans l'histoire de l'Art.

Loin s'en faut. L'exposition « Le rêve d'être artiste » au Palais des Beaux-Arts à Lille explore, à travers les âges, la lutte menée par les artistes pour le devenir.

Passer du non-statut d'artisan faiseur à celui d'artiste a été un combat acharné.



Invité : Bruno Girveau , historien et commissaire de l'expo « Le rêve d'être artiste » raconte cette histoire fascinante.

