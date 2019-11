Un Jour dans l'Histoire : sur Auvio

13h20 : Les fondations du mythe de la virilité



Nous sommes au premier siècle de notre ère.

Martial, poète latin, connu pour ses Épigrammes dans lesquelles il dépeint la société romaine de son temps, se moque, cruellement, d'un célèbre agitateur nommé Chrestus.

Il écrit :

« Avec tes couilles épilées,

Ta verge en cou de vautour,

Ton crâne plus lisse qu'in cil de giton

Tes jambes sans poil autour

Tes joues parfaitement imberbes ... »

Tu n'es qu'un mollis.

Un mollis : un mou, ce qui à Rome est considéré comme une infamie.

Une insulte à la primauté de la virilité : fondement de l'ordre social, politique, religieux et sexuel.

L'homme, c'est la force, le goût du pouvoir, l'appétit de conquête, l'instinct guerrier et ... l'asservissement de la femme.

Mais aussi, la peur de l'impuissance.

Comment est né ce fameux mythe de la virilité ?

Et si, comme les femmes, les hommes en étaient victimes ?

De la préhistoire à aujourd'hui, observons nos bijoux de famille.





Invitée : Olivia Gazalé. « Le mythe de la virilité, un piège pour les deux sexes. » aux éditions Robert Laffont





14 heures : Charlie Chaplin, du rire aux larmes



Episode 1 : A l'aube de Charlot



Ce premier épisode revient sur l'enfance de Charlie Chaplin à Londres, sa naissance dont il n'existe aucun acte et qui, aujourd'hui encore reste mystérieuse. Le petit Chaplin connaît une enfance pauvre, sa mère l'élève seule, lui et son frère Sydney. Hannah Hill est une chanteuse de music-hall qui va lentement sombrer dans la folie au point de devoir être internée. Les deux enfants se retrouvent alors livrés à eux-mêmes, d'abord dans un orphelinat et parfois seuls dans la rue.



Une série réalisée par Cécile Poss avec des interviews inédites : Michaël Chaplin (son fils), Charly Sistovaris (petit-fils), Serge Bromberg, Francis Bordat, Adolphe Nysenholc

