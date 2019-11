Un Jour dans l'Histoire : sur Auvio

13h20 : LA MEUSE AU COEUR DE NOTRE HISTOIRE



Nous sommes en 1198, au cœur de la vallée mosane.

Renier de Saint-Jacques, chroniqueur soucieux de rendre compte de la vie quotidienne de ses contemporains, mentionne une forte sécheresse à Liège qui provoque un quasi tarissement de la Meuse.

Il y en aura six autres tout aussi catastrophiques, jusqu'en 1615.

Mais c'est aussi le gel du fleuve qui est source d'embarras : il empêche tout trafic par bateau.

Quand ce ne sont pas les fortes crues, ou la rapide fonte des glaces provoquant des débâcles, qui occasionnent des ravages : ainsi en 1409, la rivière renverse un pont et une partie des remparts à Namur.

Dès le début du Moyen Âge, le trafic s'est développé sur le cours d'eau.

Aux Xie et XIIe siècles, les marchands des riches agglomérations ont participé à un commerce de longue distance, leurs itinéraires empruntant la voie fluviale.

La Meuse est au cœur de notre histoire.



Invité : Marc Suttor, professeur d'histoire médiévale à l'université d'Artois à Arras, auteur de « La Meuse, au cœur de notre histoire » aux éditions IPW (Institut du Patrimoine wallon).



14 heures : SERIE DE L'AUTRE COTE DU MUR :



En octobre 1989, la RDA a 40ans et malgré toutes les transformations qui arrivent dans les pays du pacte de Varsovie , la RDA semble se scléroser dans un communisme pur et dure. Les Allemands de l'Est ne faiblissent pas et continue leurs manifestations



Une série réalisée par Cécile Poss et Marion Guillemette

Casting et équipe Animateur Laurent DEHOSSAY