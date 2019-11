Un Jour dans l'Histoire : sur Auvio

13h20 : Syphilis, la grande simulatrice



Nous sommes entre le 16 octobre 1879 et le 5 février 1880.

C'est sous la forme d'un feuilleton que le quotidien, le Voltaire, crée un an plus tôt, publie le neuvième tome des « Rougon-Macquart » la formidable saga d'Emile Zola sous-titrée « Histoire naturelle et sociale d'une famille sous le Second Empire ».

« Nana », fille de misère se prostituera et deviendra une grande courtisane avant de finir tragiquement.

Au chapitre 14, l'auteur écrit :

« Nana restait seule, la face en l'air, dans la clarté de la bougie.

C'était un charnier, un tas d'humeur et de sang, une pelletée de chair corrompue, jetée là, sur un coussin.

Les pustules avaient envahi la figure entière, un bouton touchant l'autre ; et, flétries, affaissées, d'un aspect grisâtre de boue, elles semblaient déjà une moisissure de la terre, sur cette bouillie informe, où l'on ne retrouvait plus les traits.

Un œil, celui de gauche, avait complètement sombré dans le bouillonnement de la purulence ; l'autre, à demi ouvert, s'enfonçait, comme un trou noir et gâté.

Le nez suppurait encore. Toute une croûte rougeâtre partait d'une joue, envahissait la bouche, qu'elle tirait dans un rire abominable.

Et, sur ce masque horrible et grotesque du néant, les cheveux, les beaux cheveux, gardant leur flambée de soleil, coulaient en un ruissellement d'or.

Vénus se décomposait.

Il semblait que le virus pris par elle dans les ruisseaux, sur les charognes tolérées, ce ferment dont elle avait empoisonné un peuple, venait de lui remonter au visage et l'avait pourri.

La chambre était vide. Un grand souffle désespéré monta du boulevard et gonfla le rideau. »

La si touchante héroïne de Zola se meurt de la syphilis.



Invitée : Lara de Merode, historienne au Musée de la Médecine (Hôpital Erasme)



14 heures : SERIE DE L'AUTRE COTE DU MUR :



En 1989, les manifestations commencent à se multiplier dans les pays du Bloc Est. Un nouvel accord est conclu avec la Hongrie et la population est-allemande prend l'habitude de descendre dans les rues des grandes villes de RDA chaque lundi.



Une série réalisée par Cécile Poss et Marion Guillemette

