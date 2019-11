Un Jour dans l'Histoire : sur Auvio

13h20 : Sébastien Ier de Portugal, mort vivant ?



Nous sommes le 4 août 1578, près de Ksar El Kébir, au nord du Maroc.

La bataille fait rage, elle met aux prises Sébastien Ier du Portugal, allié à l'ex-roi et prétendant au trône chérifien, Mohamed al-Moutawakil, et le sultan, Abu Marwan Abd al-Malik.

Les 50.000 cavaliers du sultan anéantissent les troupes de ses ennemis.

Mais les trois souverains y laissent leur vie.

Très vite une rumeur court qui dit que le corps du roi de Portugal n'a pas été retrouvé.

Ce qui n'empêchera pas son inhumation et son rapatriement, plus tard, par Philippe II d'Espagne qui a pris possession du royaume lusitanien.

La légende d'un Sébastien toujours vivant va se créer et voir surgir toutes une série de prétendants à régner, jusqu'au Brésil.

Invitée : Louise-Marie Libert, médiéviste, auteure de « Ces morts ... toujours vivants ? » ; éd. Jourdan.



14 heures : SERIE DE L'AUTRE COTE DU MUR :



En 1987, Berlin fête son 750ème anniversaire et pour l'occasion, divers évènements sont organisés dont des concerts



Une série réalisée par Cécile Poss et Marion Guillemette

Casting et équipe Animateur Laurent DEHOSSAY