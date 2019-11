Un Jour dans l'Histoire : sur Auvio

13h20 : Orval, neuf siècles de transformation



Nous sommes le 27 septembre 1926, à Bruxelles.

Henry Vaes, architecte, écrit à son ami Charles van der Cruyssen, révérend frère sous le nom de Marie Albert, au monastère de la Grande Trappe, dans l'Orne, en France.

« Mon cher Charles,

Bien reçu tes communications.

Les affaires ne marchent jamais toutes seules dans la vie, il faut en prendre son parti, c'est logique d'ailleurs car ce travail-ci est d'importance et demande beaucoup de réflexion.

(...) En ce qui concerne les souscriptions pour la nouvelle Abbaye, on a employé récemment, en Belgique, un système qui donne d'assez bons résultats : c'est une tombola.

Seulement, il faut que cela soit mené avec beaucoup de soin et cela demande assez bien de temps et de démarches.

Il faut compter qu'une tombola peut rapporter de 5 à 600 000 frs, mais elle doit être autorisée par l'Etat et je ne sais s'il l'autoriserait pour une question qui ne paraît pas être de la charité publique, comme Secours aux Invalides, etc...

Toutefois, le Collège Cardinal Merci a obtenu l'autorisation de faire une tombola.

(...) Quant à ma visite à Orval, je voudrais que tu me préviennes quand tu es arrivé (...) je suis libre tout le mois d'octobre.

J'attends donc de tes nouvelles pour me rendre sur place.

Crois à mes meilleurs amitiés. »

Le révérend frère Marie Albert a, en effet, décidé de faire appel à son ami architecte pour reconstruire l'Abbaye d'Orval ...



Invités : Danièle Henky, maître de conférences à l'université de Strasbourg et Eric Hance, membre de la Commission Royale des Monuments, Sites et Fouilles de la province de Luxembourg, architecte consultant de l'abbaye Notre-Dame d'Orval. Auteurs de « Orval, histoire de la reconstruction de l'abbaye » aux éditions Weyrich.



14 heures : De l'autre côté du mur.



Les échanges Est-Ouest se font dans le domaine scientifique, culturel et musical et ils se déroulent sous l'étroite surveillance des services de renseignements américains et soviétiques.

Une série réalisée par Cécile Poss et Mario Guillemette.

