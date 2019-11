Un Jour dans l'Histoire : sur Auvio

13h20 : Les femmes de Louis XV



Nous sommes au début de l'été 1769, à Versailles.

Louis XV, dans un courrier, réagit à l'aversion que son chef de gouvernement, le duc de Choiseul témoigne à l'égard de la favorite, Madame du Barry.

Le roi écrit :

« ... Vous faites bien mes affaires, je suis content de vous ; mais gardez-vous des entours et des donneurs d'avis ; c'est ce que j'ai toujours haï et que je déteste plus que jamais.

Vous connaissez Madame du Barry (...) Elle est jolie, j'en suis content, et je lui recommande tous les jours de prendre garde aussi à ses entours et donneurs d'avis : car vous croyez bien qu'elle n'en manque pas.

Elle n'a nulle haine contre vous ; elle connaît votre esprit et ne vous veut point de mal.

Le déchaînement contre elle a été affreux, à tort pour la plus grande partie.

L'on serait à ses pieds si ...

Ainsi va le monde... »

Madame du Barry est une des femmes de Louis XV qui les aimait beaucoup.

Dans son entourage, on trouve, bien sûr, la reine Marie Leszczynska, ses filles, ses petites maîtresses et les favorites.

Qu'ont-elles en commun ?

Quel rôle ont-elles joué dans le long règne du roi que l'on surnommait « le Bien aimé » ?



Invitée : Cécile Berly, historienne, spécialiste du XVIIIe siècle . Auteure de « Les femmes de Louis XV » aux éditions Perrin.



14 heures : SERIE DE L'AUTRE COTE DU MUR : Il y a, à Berlin, La Plus grande extravagance culturelle qu'on puisse imaginer. ( 7A)



Spoutnik, le premier satellite en orbite autour de la terre est lancé le 4 octobre 1957. Quelques années plus tard, le 12 avril 1961, Youri Gagarine est le premier homme à effectuer un vol dans l'espace. Les Etats-Unis répliquent en envoyant Neil Armstrong poser le pied sur le sol lunaire.



Une série réalisée par Cécile Poss et Mario Guillemette.

