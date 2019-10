Un Jour dans l'Histoire : sur Auvio

13h20 : Eugène Ysaÿe et sa postérité



Nous sommes le 2 avril 1937 .

Assistons à la première édition du concours Eugène Ysaye.

Baptisé ainsi en hommage au célèbre violoniste belge mort six ans plus tôt.

Le souhait de l'artiste, avec l'organisation d'un tel événement, était d'aider et faire connaître des instrumentistes de moins de 30 ans.

Un second concours est organisé en 1938 avant que la deuxième Guerre mondiale ne reportent à 1951 la tenue d'une compétition internationale.

Mais celle-ci porte désormais le nom de la Reine Élisabeth, grande amie d'Ysaÿe.

Ce changement de nom a-t-il freiner l'entrée, dans la Mémoire collective, d'un violoniste qui fut une véritable star en son temps



Invitée : Marie Cornaz, docteur en musicologie, conservatrice des collections musicales de la Bibliothèque royale de Belgique et maître de conférences à l'Université libre de Bruxelles (cours « Patrimoine musical belge. Questions de recherche »).



14 heures : SERIE DE L'AUTRE COTE DU MUR : Berlin Ouest est un endroit très créatif, c'est comme une pièce vide (6B)



La vie à Berlin-Ouest est difficile, c'est une ville grise qui porte encore les stigmates de la seconde Guerre Mondiale et la plus grande cicatrice est, pour les jeunes, ce mur. C'est vers l'art et surtout vers la musique que se tourne alors la jeunesse allemande pour exprimer ce qu'elle vit.



Une série réalisée par Cécile Poss et Mario Guillemette.

Casting et équipe Animateur Laurent DEHOSSAY