Un Jour dans l'Histoire - Chronique : De l'autre côté du mur sur Auvio

Berlin Ouest est un endroit très créatif, c’est comme une pièce vide.

La vie à Berlin-Ouest est difficile, c’est une ville grise qui porte encore les stigmates de la seconde Guerre Mondiale et la plus grande cicatrice est, pour les jeunes, ce mur. C’est vers l’art et surtout vers la musique que se tourne alors la jeunesse allemande pour exprimer ce qu’elle vit.



Une série réalisée par Cécile Poss et Mario Guillemette.