Un Jour dans l'Histoire : sur Auvio

Nous sommes le 04 juin 1903.

Devant le prestigieux parterre « d'immortels » qui composent cette vénérable institution qu'est l'Académie française, l'auteur de « Cyrano de Bergerac » prononce son discours de réception :

« Messieurs,

Je n'ai jamais été plus tenté de ne pas parler en prose.

Au moment d'entreprendre ce discours, j'aurais volontiers recouru, pour me donner de la hardiesse, à une fiction d'auteur dramatique.

Il m'eût été commode d'imaginer que j'écrivais une pièce dans laquelle il arrivait à un tout indigne poète ce qui vient, paraît-il, de m'arriver ; et vous conviendrez, Messieurs, qu'une pièce où il y a de ces invraisemblances ne saurait être qu'en vers.

« Supposons », me serais-je dit, « que j'en suis à la grande scène de la réception, au discours à faire ; il faut que mon personnage affronte l'illustre et terrible Compagnie... »

C'était du théâtre héroïque ; j'y aurais peut-être réussi ; j'aurais eu pour mon héros de plus abondantes bravoures que pour moi-même ; et j'aurais fait mon discours en croyant faire le sien.

Mais j'ai pris garde que je ne devais pas chercher à me faciliter l'épreuve ; je m'abstiendrai donc du langage qui m'est le moins étranger, encore qu'il soit peu raisonnable de doubler les émotions, et de vouloir débuter ensemble sous la Coupole et dans la prose... »

Si son héros, Cyrano, a traversé les années avec constance, la mémoire d'Edmond Rostand fut bien vite malmenée.

Partons sur les traces d'un homme qui ne cessa de douter.



Invité : François Taillandier « Edmond Rostand, l'homme qui voulait bien faire » aux éditions de L'Observatoire.



En 1967, à Berlin-Ouest, la jeunesse allemande envahit les rues. Les manifestants s'opposent au régime qu'ils jugent hypocrite. Les dirigeants sont un mélange d'anciens communistes, d'anciens nazis et d'anciens résistants. Impossible alors d'entamer un grand travail de mémoire comme le souhaitent les jeunes berlinois.



Une série réalisée par Cécile Poos et Mario Guillemette.

