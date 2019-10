Un Jour dans l'Histoire : sur Auvio

MARDI 29 OCTOBRE



13h20 : Pierre le Grand, le Tsar réformateur visite Anvers, Bruxelles, Spa ...



Nous sommes en avril 1717.

Dans les annales d'Anvers, restées anonymes, on peut lire ceci :

« Le 11 avril, sa majesté le tsar arrive, par l'eau de Hollande peu après les 3 heures, sur le quai ici où un régiment en armes du prince de Ligne et 16 compagnies de bourgeois, fortes chacune de 50 hommes, sont présentes de la rive jusqu'à l'abbaye Saint-Michel où le tsar va loger.

Et à l'intérieur de l'abbaye il y a le régiment de Laspini, le duc de Holstein et le prince de la Tour sont venus ici pour deux jours pour accueillir le même tsar et le complimenter au nom de sa majesté impériale. »

En 1717, Pierre le Grand, celui qui réforme et modernise la Russie, est en visite dans nos régions.



Invité : Emmanuel Waegemans, professeur émérite de la KU Leuven « Pierre le grand en Belgique » éditions Mémogrames.



14 heures : SERIE DE L'AUTRE COTE DU MUR : Il faut connaître la psychologie de l'ennemi. (5B)



Dès 1961, la Stasi ne fait plus usage de la force pour discipliner la population de la RDA. L'arme redoutable dont elle dispose alors est la déstabilisation psychologique.



Une série réalisée par Cécile Poos et Mario Guillemette

Casting et équipe Animateur Laurent DEHOSSAY