Un Jour dans l'Histoire : sur Auvio

Nous sommes en août 1511, à Rome.

Toute la bonne société de la ville éternelle assiste aux funérailles d'une jeune femme aimée des plus riches et des plus puissants.

Elle va reposer sous un monument magnifique qui a couté plus cher qu'une maison bourgeoise.

Sur l'épitaphe gravée , on peut lire :

« Imperia, la courtisane romaine qui, digne d'un tel nom, offrit aux hommes un rare modèle de beauté ; elle vécut XXVI ans, XII jours, et mourut l'année 1511, le 15 août.

Imperia Cognati sut se servir, avec une grande habilité, de son pouvoir de séduction pour gravir les échelons de la société.

Une séduction qui à travers les siècles symbolise souvent le danger, la ruse ou la lutte.

En a-t-il toujours été ainsi ?

C'est ce que nous allons voir...



Invitée : Marie-France Mansour, docteure en Histoire de l'art.

« Ruse et plaisir de la séduction » Editions Albin Michel.



Le Ministère de la sécurité d'Etat est créé le 8 février 1950. Répressive et brutale à ces débuts, la Stasi deviendra, dès le lendemain de la construction du Mur, un organe de surveillance.



