Un Jour dans l'Histoire : sur Auvio

13h20 Autour de René Magritte



René Magritte est probablement le plus grand des Surréalistes belges. Depuis le 11 octobre, il fait l'objet d'une remarquable exposition aux Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique, à Bruxelles, intitulée Dali et Magritte, où les liens entre les deux artistes sont mis en évidence. Un jour dans l'histoire, avec l'aide des archives de la Sonuma, se propose de revenir sur René Magritte, l'artiste bien évidemment, mais aussi la façon dont il a été ressenti, de son vivant. À ce propos, il est une zone plus obscure qui est celle de son enfance et de sa jeunesse à Châtelet. Le René enfant était -il le même que le Magritte adulte ? Mystère et chapeau boule !



Une séquence réalisée par Gérald Decoster en collaboration avec les archives de la Sonuma



14 heures : MONUMENTAL : Ayutthaya



Fondée en 1350, Ayutthaya est une ancienne capitale royale qui a été pendant plusieurs siècles une grande cité cosmopolite. Située à environ 80 kilomètres de Bangkok, ce site archéologique comprend des palais, des monastères, des statues, des temples bouddhistes...

Johanne Dussez nous fait visiter les lieux et leur histoire, en compagnie de Valérie Zaleski, conservatrice en charge des collections bouddhiques chinoises et d'Asie Centrale au Musée Guimet à Paris.

Casting et équipe Animateur Laurent DEHOSSAY