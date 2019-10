Un Jour dans l'Histoire : sur Auvio

13h20 : Tim Bernes-Lee et Robert Cailliau, pionniers du world wide Web



Nous somme le 13 mars 1989, à quelques kilomètres de Genève, dans les locaux du CERN, l'Organisation européenne pour la recherche nucléaire.

C'est là que Tim Berners-Lee, informaticien britannique, propose à Mike Sendall, son supérieur, un projet de système de gestion et de partage de l'information.

Le chef, après lecture, juge la proposition « vague mais excitante ».

Une appréciation lapidaire qui encourage le jeune chercheur à aller plus loin.

Quelques temps après, celui-ci est rejoint par un ingénieur belge, travaillant lui aussi pour le CERN, Robert Cailliau.

Ensemble, ils vont mettre au point ce qui sera l'une des plus grandes révolutions de l'humanité : le World Wide Web.

Les deux hommes rêvent d'un monde où le savoir serait accessible à tous et augmenté par tous.

Mais d'illusions en désillusions ce rêve va s'abimer, pour nos deux inventeurs, sur la puissance de l'argent.

Retour sur le parcours de deux utopistes ...

Invité : Quentin Jardon, cofondateur du magazine belge Wilfried.

« Alexandria » paru aux éditions Gallimard.



14 heures : Samuel Fuller : « Love is the answer ! » (3/3)



Formé et influencé, dès son adolescence dans les années 30, par la pratique du journalisme dans des tabloïdes américains, Samuel Fuller (« l'Homme au Cigare ») sera également écrivain (nouvelles et romans), soldat (au front en 40-45), scénariste (une cinquantaine de scénarios dont ceux de ses propres films), acteur (une trentaine de petits rôles ou de simples apparitions amicales), producteur et enfin, et avant tout, cinéaste avec une trentaine de longs métrages entre 1948 et 1990.



L'invité de Jean-Louis Dupont est Frank Lafond, docteur en études cinématographiques et professeur à l'Université de Strasbourg, directeur de collection aux Editions Vendémiaire, est l'auteur d'une somme sur la vie et l'œuvre (littéraire, journalistique et cinématographique) de Samuel Fuller.

