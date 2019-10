Un Jour dans l'Histoire : sur Auvio

13h20 : Georges Méliès



Nous sommes le 28 décembre 1895 : les frères Lumière donnent la première représentation publique du cinématographe à Paris. Un certain Georges Méliès est dans la salle. Il est à l'époque prestidigitateur et directeur de théâtre. Très impressionné par ce qu'il vient de voir, Meliès comprend tout de suite l'importance de cette invention. Mille idées fourmillent déjà dans sa tête.



Très vite, Méliès s'empare de l'outil. Il est le premier au monde à réaliser des fictions, d'abord très courte puis de plus en plus longues. Ses films regorgent de trouvailles : il crée des décors somptueux, invente les trucages et les effets spéciaux qui émerveillent les spectateurs. Très fortuné, il investit tous ses capitaux dans le développement du cinéma. C'est ainsi qu'il construit deux studios de tournage dans le jardin de sa maison à Montreuil.



Pillé par les Américains qui distribuent ses films sans lui verser des royalties, incapable de faire face à la concurrence de plus en plus féroce, poursuivi par ses créanciers, Georges Méliès connaît la ruine en 1923 et devient marchand de jouets et de bonbons à la gare Montparnasse à Paris.



Ascension, grandeur et chute du premier véritable cinéaste de l'histoire, avec Eric Loze et les archives de la SONUMA.



14 heures : Jodhpur et Bikaner en Inde



Jodhpur et Bikaner, qui étaient chacune la capitale d'un royaume différent, sont deux villes touristiques en lisière du désert.



Découverte de ces cités de l'Etat du Rajasthan avec Annie Sorrel, auteure du livre "Rajasthan, des citadelles du désert à la douceur du Mewar", éditions Olizane.

