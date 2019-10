Un Jour dans l'Histoire : sur Auvio

13 heures : L'antifascisme à Liège : une lutte jamais abandonnée



Nous sommes le 16 septembre 1936, à Liège.

Dans le journal « Le Peuple », on peut lire ceci :

« Les violences sont intolérables dans un pays démocratique comme le nôtre.

Mais il faut bien dire aussi que les violences fréquentes des rexistes et les excitations constantes de sieur Degrelle irritaient depuis longtemps la classe ouvrière et ne pouvaient manquer de provoquer, tôt ou tard, une réaction ».

En effet, la veille, Léon Degrelle, tenait un meeting à Seraing.

Meeting qui avait pourtant été interdit par le bourgmestre, mais le chef de Rex passe outre et décide de louer un bateau mouche afin de remonter la Meuse pour y interpeller la foule.

Mal lui en a pris car des travailleurs, massés sur les berges, bombardent l'embarcation forçant le bateau à faire demi tout vers le pont d'Ougrée où il est de nouveau canardé de barres de fer, de briques, de bouteilles...

Des coups de feu sont même tirés blessant trois rexistes dont le chef de la section liégeoise : Gérard Willems.

Dès le début des années 1920, un antifascisme se manifeste dans la Cité ardente : où prend-il sa source ?

Comment va-t-il évoluer ?



Invité : Julien Dohet, historien spécialisé dans l'histoire du mouvement ouvrier « L'antifascisme à Liège, esquisse d'une lutte jamais abandonnée »





14 heures : Alger 1969, point de convergence des cultures africaines



Pendant l'été 1969, tandis que de l'autre côté de l'Atlantique se préparait un évènement musical dans la plaine de Woodstock, s'est tenu en juillet un très grand festival par delà la Méditerranée: le Festival Culturel Panafricain d'Alger. Toutes les déclinaisons de la culture y étaient présentées: concert, projection de films, expositions de peinture, de sculpture, mais également de nombreux colloques, débats et discours. Car l'enjeu est grand: l'Afrique se décolonise, de nombreux pays ont obtenu souvent au prix fort leur indépendance. C'est donc du passé, du présent et de l'avenir de la culture africaine au sens large qu'il s'agit. Cet évènement unique et très rassembleur aura des répercussions politiques, et va marquer un tournant dans l'affirmation des cultures d'un continent ravagé par les oppressions. Un festival en lutte raconté par Philippe Delvosalle, de Point Culture.



Réalisation: Roxane Brunet

Casting et équipe Animateur Laurent DEHOSSAY