Un Jour dans l'Histoire : sur Auvio

13h20 : EL GRECO : Peintre dans l'âme



Nous sommes en 1611 , à Tolède, dans le centre de l'Espagne.

Francisco Pacheco, dont l'histoire retient surtout qu'il a été le maître de Velasquez mais qui est aussi un théoricien de l'art et un théologien, rend visite à celui que l'on nomme El Greco .

Celui-ci lui fait voir ses modèles, ses maquettes et ses sculptures en cire servant à la composition de ses toiles.

Il lui montre aussi les originaux peints à l'huile de toutes ses compositions.

Pacheco demande alors à son hôte :

Qu'est-ce qui est le plus difficile, peindre ou dessiner ?

Le Greco aurait répondu « utiliser la couleur ».

De celui que l'on a dit fou, vaniteux, impie ou, au contraire, fanatique, accessoirement astigmate, Antonio Palomino, historien de la peinture, dira un siècle plus tard :

« Ce qu'il a bien fait, personne n'a fait mieux ; ce qu'il a mal fait, personne n'a fait pire. »

Partons sur les traces du peintre des âmes...



Invitée : Anne Hustache, historienne de l'art du vingt et unième siècle.



14 heures : Samuel Fuller : « Love is the answer ! » (2/3)



Formé et influencé, dès son adolescence dans les années 30, par la pratique du journalisme dans des tabloïdes américains, Samuel Fuller (« l'Homme au Cigare ») sera également écrivain (nouvelles et romans), soldat (au front en 40-45), scénariste (une cinquantaine de scénarios dont ceux de ses propres films), acteur (une trentaine de petits rôles ou de simples apparitions amicales), producteur et enfin, et avant tout, cinéaste avec une trentaine de longs métrages entre 1948 et 1990.



L'invité de Jean-Louis Dupont est Frank Lafond, docteur en études cinématographiques et professeur à l'Université de Strasbourg, directeur de collection aux Editions Vendémiaire, est l'auteur d'une somme sur la vie et l'œuvre (littéraire, journalistique et cinématographique) de Samuel Fuller.

