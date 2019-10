Un Jour dans l'Histoire : sur Auvio

13h20 : Le vingtième siècle : un siècle de dictateurs



Nous sommes en 1951.

Année de la première édition des « Origines du totalitarisme », l'ouvrage de la philosophe et journaliste allemande, naturalisée américaine, Hannah Arendt.

Celle qui, dix ans plus tard, à Jérusalem, couvrira le procès, du criminel de guerre Adolf Eichmann, écrit :

« Les régimes totalitaires, aussi longtemps qu'ils sont au pouvoir, et les dirigeants totalitaires, tant qu'ils sont en vie, commandent et s'appuient sur les masses jusqu'au bout.

L'accession de Hitler au pouvoir fut légale selon la règle majoritaire et ni lui ni Staline n'auraient pu maintenir leur autorité sur de vastes populations, survivre à de nombreuses crises intérieures ou extérieures et braver les dangers multiples d'implacables luttes internes au parti, s'ils n'avaient bénéficié de la confiance des masses... »

Dans ses « Regards sur le monde actuel », le français Paul Valéry avait noté, quelques années auparavant:

« Il est remarquable que la dictature soit à présent contagieuse, comme le fut jadis la liberté. »

Le vingtième siècle a été généreux en dictateurs : Lénine, Staline, Mussolini, Hitler, Franco, Pétain, Tito, Mao, Castro, Mobutu, Honecker, Pinochet, Pol Pot, Khomeiny et quelques autres.

Pourquoi et comment ont-ils pu imposer des régimes de terreur ?





Invité : Olivier Guez qui a dirigé l'ouvrage collectif : «Le siècle des dictateurs » aux éditions Perrin.



14 heures : Jules Bordet, Prix Nobel en 1919 pour ses découvertes sur l'immunité



En 1919, le scientifique et professeur Jules Bordet recevait le Prix Nobel de Physiologie ou médecine, pour l'ensemble de ses découvertes majeures sur l'immunité. À l'occasion du 100e anniversaire de cette attribution, l'Université Libre de Bruxelles rend hommage à cet homme de sciences exceptionnel, à travers une exposition, à voir jusqu'au 21 décembre sur le site de l'ULB, et intitulée « Les 100 ans d'un Nobel. Jules Bordet, un pastorien à l'ULB. Voyage au cœur de l'immunité ». Le voyage que nous allons entreprendre aujourd'hui va plutôt nous plonger au cœur d'une existence, celle de Jules Bordet. Car derrière ce grand chercheur en immunologie, se cache aussi un professeur brillant, un libre-penseur convaincu et avant tout, un homme curieux. Alors qui était vraiment Jules Bordet ? Quelles ont été ses découvertes fondamentales dans la lutte contre les maladies infectieuses ? Et que retenir de ce grand scientifique, un siècle après son Prix Nobel ? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui, en compagnie de l'historien Jean-Pierre Devroey, professeur émérite de l'Université libre de Bruxelles et membre de l'Académie royale de Belgique. Jean-Pierre Devroey est également l'arrière-petit-fils de Jules Bordet, qu'il a eu la chance de connaître durant son enfance. Il est au micro de Romain Detroy.

