Un Jour dans l'Histoire : sur Auvio

13h20 : Promothée et le progrès chez les Grecs



Nous sommes le 8 août 1945.

Dans l'éditorial de la revue Combat, Albert Camus condamne avec force la destruction d'Hiroshima.

Il écrit :

« Des journaux américains, anglais et français se répandent en dissertations élégantes sur l'avenir, le passé, les inventeurs, le coût, la vocation pacifique et les effets guerriers, les conséquences politiques et même le caractère indépendant de la bombe atomique.

Nous nous résumerons en une phrase : la civilisation mécanique vient de parvenir à son dernier degré de sauvagerie ».

Un an plus tard, l'auteur de « L'étranger » associe Prométhée à sa réflexion face au triomphe de « l'art de la machine » confronté aux « chances du bonheur et de la beauté » :

Prométhée, lui, est ce héros qui aima assez les hommes pour leur donner en même temps le feu et la liberté, les techniques et les arts.

L'humanité, aujourd'hui, n'a besoin et ne se soucie que de techniques.

Elle se révolte dans ses machines, elle tient l'art et ce qu'il suppose pour un obstacle et un signe de servitude ».

Le mythe de prométhée a, en effet, survécu à travers les siècles dans l'imaginaire collectif.

Prométhée, volant le feu aux dieux pour en faire don aux hommes, a été maintes fois convoqué pour répondre aux interrogations de l'humanité sur sa propre évolution.

Qu'a-t-il à nous répondre, c'est ce que nous allons voir ...



Invitée : Monique Mund-Dopchie, philologue (UCL), membre de l'Académie royale de Belgique.

Conférence : Activités Prométhée et la notion de progrès chez les Grecs, mardi 15 octobre, à 17 heures, Bruxelles - Palais des Académies.

14 heures : Au revoir les enfants





14 heures : Au revoir les enfants



¿Au revoir les enfant¿. Ces quelques mots sont devenus, depuis le film de Louis malle, indissocables du sort des enfant Juifs sous l'occupation nazie.

C'est un prêtre qui les a prononcés avant de se faire lui même déporté, suivant ainsi ces enfant et son coeur d'humain.

Il s'appelait le Père Jacques. Un roman graphique lui rend hommage en racontant son histoire, pleine de courage, d'humanité, et d'humour aussi. Avec ses auteurs, revenons sur le parcours de ce personnage hors norme.

