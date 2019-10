Un Jour dans l'Histoire : sur Auvio

13h20 : Charlotte Von Malhsdorf, un caméléon en RDA



Nous sommes le 18 mars 1928, à Berlin dans le quartier de Mahlsdorf, au nord-est de la capitale.

C'est ce jour-là que nait Lothar Berfelde qui, plus tard, deviendra Charlotte Von Mahlsdorf.

Travesti, collectionnant les objets du passé, survivant aux régimes nazi et communiste, Lothar, alias Charlotte, écrira dans son autobiographie, intitulée « Je suis ma propre femme » :

« La vie que j'ai vécue était belle, car intense, préservant mon amour et ma tendresse envers ceux qui se voient confrontés à un environnement hostile, des exclus comme moi.

Je prendrai toujours parti pour eux, les putains des rues et leurs rêves, les homosexuels, les tsiganes et bien sûr les juifs.

Je crois, au plus profond de mon être, au sens de la justice et, plus important encore, je ressens une parenté avec ceux qui vivent en marge de la société. [...]

Il est impératif d'avoir le courage de se battre pour la justice, avec tous les moyens, au prix de sa vie. »

Une battante, certainement, un personnage ambigu aussi à qui il sera, notamment, reproché ses liens avec la Stasi, la police secrète de la RDA.

Partons sur les traces d'un caméléon...

Invitée : Eliane Van den Ende.



14 heures : Samuel Fuller : « Love is the answer ! » (1/3)



Formé et influencé, dès son adolescence dans les années 30, par la pratique du journalisme dans des tabloïdes américains, Samuel Fuller (« l'Homme au Cigare ») sera également écrivain (nouvelles et romans), soldat (au front en 40-45), scénariste (une cinquantaine de scénarios dont ceux de ses propres films), acteur (une trentaine de petits rôles ou de simples apparitions amicales), producteur et enfin, et avant tout, cinéaste avec une trentaine de longs métrages entre 1948 et 1990.



L'invité de Jean-Louis Dupont est Frank Lafond, docteur en études cinématographiques et professeur à l'Université de Strasbourg, directeur de collection aux Editions Vendémiaire, est l'auteur d'une somme sur la vie et l'œuvre (littéraire, journalistique et cinématographique) de Samuel Fuller.

