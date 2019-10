Un Jour dans l'Histoire : sur Auvio

13h20 : Le parlement britannique : une institution démocratique au fonctionnement singulier



Nous sommes en 1295, à Londres, au palais de Westminster, principale résidence des souverains, sur les bords de la Tamise.

Cette année-là, Edouard 1er, roi d'Angleterre, seigneur d'Irlande et duc d'Aquitaine, y réunit le « Model Parliament », le premier parlement officiel d'Angleterre.

Réunissant prélats, aristocrates, chevaliers et représentants des villes, l'institution finit par exercer un rôle de contrôle de la monarchie.

Durant les siècles suivant, elle va connaître bien des guerres et des révolutions, jusqu'à devenir , aujourd'hui, le Parlement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord.

Un parlement brandi comme un exemple d'institution démocratique, au fonctionnement singulier.

Allons-y jeter un coup d'œil...



Invité : Vincent Genin, docteur en histoire de l'Université de Liège.



14 heures : Isabelle Eberhardt, une vie d'aventure et d'écriture, de Genève à l'Algérie



C'est l'histoire d'une écrivaine fascinante, excessive et idéaliste, scandaleuse et mystique, qui fût la première femme reporter de guerre, et la première femme occidentale initiée au soufisme. Son destin est encore trop méconnu, alors que toute son existence s'apparente à un véritable roman. Son nom : Isabelle Eberhardt. Née en Suisse en 1877 de parents russes, cette aventurière intrépide grandira dans une atmosphère avant-gardiste. Jeune adulte, elle embarque pour l'Algérie et ses grands espaces. Habillée en cavalier arabe, Isabelle Eberhardt chevauche le désert, se convertit à l'islam, et se présente sous le nom de « Si Mahmoud », un patronyme masculin. Cette quête mystique ne l'empêche pas de se saouler, de multiplier les rencontres amoureuses, et de vivre le plus librement possible, jusqu'à son décès tragique en 1904, à l'âge de 27 ans. Avec nous pour évoquer cette existence hors-norme : la romancière et scénariste Tiffany Tavernier, à qui l'on doit la biographie « Isabelle Eberhardt - Un destin dans l'islam », paru chez Tallandier.

Casting et équipe Animateur Laurent DEHOSSAY