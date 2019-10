Un Jour dans l'Histoire : sur Auvio

13h20 : Il y a cinquante ans : la bataille des Marolles





Nous sommes à l'été 1969, à Bruxelles, dans le quartier des Marolles.

Les habitants de ce haut lieu historique et populaire ont décidé de se rebeller contre la décision de raser une partie du quartier.

Une démolition qui permettrait construire une annexe au Palais de Justice.

Alors que le combat semble perdu d'avance, les Marolliens ne baissent pas les bras.

Très attachés à leur mode de vie, à la communauté qu'ils forment tous ensemble, ils sont déterminés à sauver leur habitat et le font savoir.

Organisés en comités de quartier, ils travaillent à la résistance.

Cette lutte contre les autorités et les promoteurs immobiliers alerte les médias et l'opinion publique.

Sous la pression, le projet d'extension du Palais de Justice est abandonné.

Mais si les Marolliens emportent cette bataille, beaucoup d'autres luttes seront perdues à Bruxelles.

Notamment dans le quartier Nord ou encore le quartier Schuman où l'habitat sera progressivement et impitoyablement détruit, malgré la mobilisation des habitants.



Récit, avec Eric Loze et les archives de la Sonuma, des batailles citoyennes contre ce que l'on a nommé plus tard la `Bruxellisation' ou la défiguration de Bruxelles par les promoteurs immobiliers.





14heures : Palm Springs, Californie



Située à deux heures de Los Angeles, la ville de Palm Springs a été pendant longtemps le lieu de villégiature des stars d'Hollywood.

Aujourd'hui, cette ville est la capitale d'un courant architectural que l'on appelle " modernisme du désert ".

De grands architectes comme Albert Frey, Richard Neutra ou John Lautner vont y construire de magnifiques maisons.



Avec Franck Gintrand, passionné d'architecture et auteur de nombreuses chroniques sur l'architecture.

Casting et équipe Animateur Laurent DEHOSSAY