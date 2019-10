Un Jour dans l'Histoire : sur Auvio

13h20 : Notger, le plus importants des Princes-Evêques de Liège



Nous sommes le 14 avril 972, à Bonn, dans le Saint-Empire germanique.

C'est un dimanche.

Ce jour-là, un certain Notger est consacré évêque de Liège.

Il succède à Eracle décédé un peu plus de quatre mois plus tôt.

Dans un texte qui paraitra au XIe siècle, on peut lire à propos de notre homme :

« Car, nous l'avons vécu, quiconque avait usé de violence contre l'Eglise, après que l'Evêque l'eût enchaîné en le frappant d'anathème et qu'il l'eût privé du corps sacré et du sang du Christ, il l'envoyait en exil s'il ne se hâtait pas de venir à résipiscence (la reconnaissance de sa faute).

Si le malfaiteur n'était pas atteint par la rage mais par une teigne dégoûtante et une gale tenace que personne ne pouvait guérir, ou bien Notger lui brisait le cou, ou bien il le condamnait à l'amputation de membres chers.

Il était si sévère pour les réprouvés, si redoutable pour tout parjure, brigand ou voleur qu'aucun perfide n'osait se présenter à s a face. »

Partons sur les traces de celui qui fut le plus important des « princes évêques » de la cité ardente» : Notger de Liège...



Invité : Jean-Louis Kupper, professeur émérite aux Universités de Liège et de Luxembourg, membre de l'Académie royale de Belgique.

« Notger de Liège » aux éditions de l'Académie royale de Belgique.



14 heures : La riche et virtuose histoire de l'opérette



Nous retraçons l'histoire de l'opérette en compagnie de Joëlle Charlier, chanteuse mezzo-soprano grande connaisseuse du genre. Un genre tombé en désuétude mais qui à ses débuts (au milieu du 19ème siècle), fut pourtant un espace de liberté d'expression rare, les compositeurs et librettistes, Jacques Offenbach en tête, n'hésitant pas à égratigner le pouvoir et à se moquer des moeurs de l'époque. Avec virtuosité et créativité.



Une séquence réalisée par Jonathan Remy

Casting et équipe Animateur Laurent DEHOSSAY