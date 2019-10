Un Jour dans l'Histoire : sur Auvio

13h20 : Les Vikings



Nous sommes le 8 juin 793, à Lindisfarne, sur la côte nord-est de l'Angleterre.

L'Occident chrétien est frappé de stupeur et d'horreur :

Une bande de Vikings a pillé le monastère de l'île.

Depuis Aix-la-Chapelle où il est conseiller pour Charlemagne, le moine Alcuin, originaire de la région vandalisée, écrit :

« Jamais personne n'a éprouvé en Bretagne (il parle de la Grande Bretagne) une terreur comparable à celle que nous venons de subir de la part d'une race païenne, ni imaginé qu'une telle incursion venue de la mer soit possible.

Voici l'église de saint Cuthbert souillée du sang des prêtres de dieu, dépouillé de tous ses ornements ; ce lieu le plus vénérable en Bretagne a été livré aux mains des peuples païens ».

Cette attaque du monastère de Lindisfarne est la première d'une longue série perpétrée par les Vikings...

Entre vérités et légendes, tentons d'y voir un peu plus clair ...



Invité : Jean Renaud, a dirigé le département d'études nordiques à l'Université de Caen.

« Les Vikings - Vérités et légendes » aux éditions Perrin.



14 heures : Immersion dans la brigade criminelle de Baltimore dans les années 80'



En 1988, la brigade criminelle de la petite ville américaine de Baltimore a enquêté sur 240 morts « suspectes ». Dans cette ville en proie à l'extrême pauvreté et à la violence quotidienne, ce n'est pas une mince affaire d'être flic. Davide Simon, ex-journaliste du Baltimore Sun, à qui on doit la série culte Sur écoute, a partagé le quotidien de cette brigade souvent à bout de souffle et de nerf. Il en a tiré un livre, devenu best-seller : Homicide. Aujourd'hui ce livre bénéficie d'une adaptation en bande dessinée d'une rare qualité documentaire, dont Philippe Squarzoni, son auteur, signe le quatrième et avant-dernier volet. C'est notre invité aujourd'hui.

