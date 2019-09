Un Jour dans l'Histoire : sur Auvio

13h20 : Arthur Rimbaud, le cavalier



Nous sommes en octobre 1897.

C'est alors que paraît, au Mercure de France, un ouvrage intitulé « Le dernier voyage de Rimbaud ».

Il est signé par sa sœur Isabelle.

Le poète est mort six ans plus tôt, à Marseille, après avoir été amputé d'une jambe.

Isabelle Rimbaud écrit :

« Alors, il se résignait presque à son amputation, faisait des projets en vue de pouvoir, malgré son membre absent, monter à cheval, là-bas et continuer pendant un certain temps encore sa vie active. »

Dans la deuxième partie de sa courte existence, l'auteur des « Illuminations » a arpenté, en tous sens et à cheval, l'Abyssinie , cette région de la Corne de l'Afrique, située dans le nord de l'actuelle Éthiopie, à l'est du Soudan et au sud de l'Érythrée.

Un exil dramatique dont il sortira abîmé, pour mourir loin de la poésie.

Invité : Alexandre Blaineau « Les chevaux de Rimbaud » aux éditions Acte Sud.



14 heures : Le Mur de la honte



« Le Mur de Berlin sera un véritable objet de propagande. Qualifié de Mur de la honte pour l'Ouest, il est un rempart de protection antifasciste pour l'Est. Mais les Allemands de l'Est ne sont pas dupes. Ce mur ne fait qu'accentuer leur privation de liberté. Même si les garde-frontières ont reçu l'ordre de tirer sur les fugitifs, les citoyens de la RDA n'auront de cesse de chercher des moyens plus ingénieux les uns que les autres afin de franchir le mur. »



Une séquence réalisée par Cécile Poss

