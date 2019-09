Un Jour dans l'Histoire : sur Auvio

13h20 : Leopold III, chronique d'un règne avorté



Voici 36 ans, le 25 septembre 1983, Léopold III, quatrième Roi des Belges s'éteignait. Son règne, le plus court de notre histoire, s'acheva avec la première abdication d'un souverain belge. Si l'on connait les évènements qui conduisirent à la Question Royale, entre 1940 et 1951, on ne peut ignorer que d'autres raisons sont à relever dans l'enfance, la jeunesse et la formation de Léopold. A travers les archives de la Sonuma, Un jour dans l'histoire revient sur certains points qui permettent de comprendre pourquoi un souverain qui avait tout pour réussir est resté bloqué dans une autre vision de la fonction royale en Belgique.



Une séquence réalisée par Gérald de Coster en collaboration avec les archives de la SONUMA



14 heures : Les métros du monde 2/2



Au départ, le métro avait pour fonction de désengorger la ville mais il est rapidement devenu un signe de modernité.

Monumental vous propose de découvrir l'histoire de quelques-uns des plus importants métros au monde comme Londres, Tokyo ou Paris.

Avec Grégoire Thonnat, auteur du livre "Petit histoire du Ticket de métro parisien" Editions Télémaque.

