Un Jour dans l'Histoire : sur Auvio

13h20 : La Wallonie libérée 1944-1945



Nous sommes le 4 septembre 1944, à Charleroi.

Sur l'un des nombreux clichés pris ce jour-là par les photographes, anonymes ou non, dans la foule qui laisse éclater sa joie de vivre la liberté retrouvée, on peut voir un couple.

Deux jeunes gens, le visage illuminé d'un large sourire.

Il est américain, les cheveux ondulés, la peau qui semble recouverte de poussière, elle est wallonne.

Elle aussi a les cheveux ondulés. Elle a mis du rouge à lèvres.

Vraisemblablement, ils ne se connaissent pas, ne parlent pas la même langue.

Leur regard se tournent vers nous qui les observons.

Ils communient dans l'émotion de la Libération.

Elle a sa main discrètement posée sur l'épaule de celui qui, parmi beaucoup d'autres, a fait renaitre l'espoir des populations traumatisées.

Regard, aujourd'hui, sur la Wallonie libérée...



1944 - 1945 La Wallonie libérée Un autre regard sur la Libération par Mélanie Bost et Alain Colignon aux éditions La Renaissance du Livre



14 heures : Voltaire, le culte de l'ironie



C'est LE philosophe emblématique du siècle des Lumière. Tout le monde connaît l'auteur de candide et du fameux Dictionnaire philosophique. Mais avec la bd Voltaire, le culte de l'ironie, Jean Michel Beuriot et Philippe Richelle donnent à voir un Voltaire personnel, quasi intime. Avec eux, plongeons dans les méandres de la vie tumultueuse de cet auteur hors norme qui pouvait être tour à tour arrogant et magnifique, couard et courageux. Bref, un homme plein de richesse et de contradiction.

Casting et équipe Animateur Laurent DEHOSSAY