Un Jour dans l'Histoire : sur Auvio

Edward Wilmot Blyden : un explorateur africain en Palestine



Nous sommes le 9 septembre 1866, en Terre sainte.

Edward Wilmot Blyden, voyageur d'origine africaine, parti du Libéria quelques mois plus tôt, écrit :

«Aujourd'hui (dimanche) j'eus le privilège de prier à Jérusalem et sur le Mont-Sion, dans la cathédrale anglaise.

Le Révérend Barclay lut le service, et l'évêque de Gobat prêcha à partir de l'Evangile de saint Jean , un sermon réellement évangélique, simple et instructif à la fois.

Le service divin est également célébré en hébreu et en allemand dans cette église.

Il n'y a pas de sabbat à Jérusalem, car les juifs et les musulmans, qui constituent l'essentiel de la population, travaillent ce jour-là comme les autres jours. »

« D'Afrique en Palestine » est le premier récit d'un tel voyage publié par un observateur afro-américain.

Quel regard porte-t-il sur les pays traversés ?

Quels sont ses rapports avec les gens rencontrés ?

C'est ce que nous allons voir aujourd'hui ?

Invité : Xavier Luffin, professeur à l'Université Libre de Bruxelles, membre de l'Académie Royale de Belgique.

Traducteur et éditeur de « D'Afrique en Palestine « , le récit de voyage de Edward Wilmot Blyden, chez CNRS éditions.



Itinéraire des ateliers d'artistes à Bruxelles



Leur présence à façonné la ville de Bruxelles, leurs besoins a transformé le tissu urbain qui les accueillait, leur façade évoque l'histoire de la capitale belge.

Qui ça ? Les ateliers d'artistes. Ces endroits de travail des sculpteurs ou des peintres racontent une époque, celle de la fin du XIXème siècle, et le début du XXème, quand les artistes, en quête d'espace, ont fait bâtir ces lieux magiques de création et de partage. Un guide vient de sortir, qui nous invite à sillonner les rues de Bruxelles à la recherche des vestiges de ce glorieux et bouillonnant passé.

On évoque les ateliers d'artistes à Bruxelles avec ses auteures : Laurence Brogniez et Tatiana Debroux.

