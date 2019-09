Un Jour dans l'Histoire : sur Auvio

13h15 : La Dynastie Empain



Pendant un siècle, les Empain sont à la tête d'un groupe industriel gigantesque où se mêlent exploitation de l'électricité, développement des transports et activités bancaires.

A la tête d'une fortune colossale, hors norme, démesurée, les Empain n'auront de cesse d'agrandir leur empire en Belgique, en France, en Turquie, en Russie, au Congo et aussi en Egypte où ils construisent une ville dans une oasis, non loin du Caire et des Pyramides.

Symbole du capitalisme triomphant, cette famille connaît le succès, l'abondance puis la chute, à la fin des années 70.



Une séquence réalisée par Eric Loze en collaboration avec les archives de la SONUMA



14 heures : Les métros du monde 1/2



Au départ, le métro avait pour fonction de désengorger la ville mais il est rapidement devenu un signe de modernité.

Monumental vous propose de découvrir l'histoire de quelques-uns des plus importants métros au monde comme Londres, Tokyo ou Paris.

Avec Grégoire Thonnat, auteur du livre "Petit histoire du Ticket de métro parisien" Editions Télémaque.

