Un Jour dans l'Histoire : sur Auvio

13h20 : Magellan et premier tour du monde



Nous sommes en 1520-1521, quelque part au milieu du Pacifique.

Antonio Pigafetta, marin et chroniqueur italien, navigue depuis des mois sous les ordres du portugais Fernando de Magellan.

Ils sont à la recherche des îles Moluques dans l'est de l'Indonésie, des îles réputées riches en épices.

Sans le savoir Pigafetta participe à ce qui sera le premier voyage autour du monde des Européens.

Il écrit :

« Nous naviguâmes pendant le cours de trois mois et vingt jours, sans goûter d'aucune nourriture fraîche.

Le biscuit que nous mangions n'était plus du pain mais une poussière mêlée de vers qui en avaient dévoré toute la substance et qui, de plus, était d'une puanteur insupportable, étant imprégnée d'urine de souris.

L'eau que nous étions obligés de boire était également putride et puante [...].

Notre plus grand malheur était de nous voir attaqués d'une espèce de maladie par laquelle les gencives se gonflaient au point de surmonter les dents [...].

Dix-neuf d'entre nous en moururent.»

Partons sur les traces de la première circumnavigation de l'histoire...



Invitée : Annick Delfosse, vice-doyenne à la recherche de la faculté de Philosophie et Lettres



14 heures : Le mausolée d'Amphipolis, l'une des plus grandes découvertes archéologiques du XXIe siècle



En 2012, l'archéologue grecque Katerina Peristeri, et son équipe de l'université Aristote à Thessalonique, découvrent que la colline de Kasta, à Amphipolis (au nord de la Grèce), n'est pas naturelle. Ils réalisent qu'il s'agit d'un gigantesque mausolée hellénistique. Le périmètre de l'enceinte dépasse les 500 mètres. En 2015, on y déchiffre les noms de deux des principaux lieutenants d'Alexandre le Grand: Héphaïstion et Antigone. Un grand sarcophage est découvert au cœur du tombeau. Il contenait les restes de quatre adultes et d'un enfant. Qui étaient-ils ? Et quelles sont les autres extraordinaires découvertes d'Amphipolis ? Réponses avec l'historien-orientaliste Sébastien Polet, qui donnera une conférence sur Amphipolis le mardi 24 septembre à Bruxelles pour la Fédération indépendante des Seniors.

Casting et équipe Animateur Laurent DEHOSSAY