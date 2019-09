Un Jour dans l'Histoire : sur Auvio

13h20 : Environnement, pouvoir et société à l'époque de Charlemagne





Nous sommes à l'hiver 763-764 au cœur du royaume franc.

« Il se produisit à ce moment-là, nous dit un personnage inconnu de la cour, un hiver si fort et si âpre qu'on n'a pu le comparer, pour la grandeur prodigieuse du froid, à aucune des années passées. »

Occupé par des démarches diplomatiques entre les Francs et la cour de Byzance, le pape Paul 1e , lui-même, s'inquiétera, d'ailleurs, auprès de Pépin III de la santé de ses trois enfants, dont le futur Charlemagne.

Sa missive mentionne aussi « la furieuse âpreté du temps hivernal » qui avait interrompu les communications entre l'Italie et la péninsule anatolienne.

Durant des décennies, les sociétés européennes vont affronter des calamités naturelles meurtrières.

Elles vont également devoir faire face à la croissance démographique et à la menace de la faim.

Le règne de Charlemagne sera un moment politique fondateur dans la construction des institutions de l'Europe chrétienne qui s'inscrira dans cette trilogie : environnement, pouvoir et société...

Invité : Jean-Pierre Devroey, membre de l'Académie royale de Belgique, professeur émérite de l'Université libre de Bruxelles.

« La nature et le roi - Environnement, pouvoir et société à l'âge de Charlemagne (740-820) » ; A. Michel.



14 heures : Berlin 1958



En 1958, les Soviétiques somment les Occidentaux de se retirer de Berlin-Ouest. Les Français, Britanniques et Américains refusent l'ultimatum lancé par Khrouchtchev. Par manque de libertés et de structures démocratiques, les Allemands de l'Est se réfugient massivement à l'Ouest. La RDA ne peut pas se permettre de perdre toutes ses jeunes forces vives d'autant plus que l'économie du pays est au point mort. En complicité avec le régime soviétique, les dirigeants de la RDA prennent une mesure d'urgence pour stopper cet exode massif. Dans la nuit du 12 au 13 août 1961, en prenant la population au dépourvu, ils érigent le mur.

