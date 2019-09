Un Jour dans l'Histoire : sur Auvio

13h20 : Le Vendredi 13 et ses superstitions



Vendredi, 13 : un jour et un nombre qui soulèvent bien des questions, entre les perceptions positives et surtout négatives qui leurs sont accordées, des superstitions remontant souvent loin dans l'histoire. Leur coïncidence dans le calendrier engendre les fameux vendredis 13, jours de chance ou de malchance, c'est selon. Des vendredis 13 ont aussi marqué quelques moments de la grande et de la petite histoire de Belgique qui proposent de se souvenir de faits mais aussi de personnages connus ou moins connus de chez nous.



Avec Gerald Decoster et les archives de la SONUMA



14 heures : Monumental : Qui était réellement Cléopâtre ?

Cléopâtre VII est légendaire, c'est même une des femmes les plus célèbres de l'histoire !

Cette reine d'Égypte a passablement inspiré, elle apparaît dans de nombreuses œuvres d'art, mais sa vie a aussi beaucoup été romancée.

Qui était réellement Cléopâtre?

Réponses au micro de Johanne Dussez avec Anne Bielman, professeur d'histoire ancienne à l'Université de Lausanne et Giuseppina Lenzo, égyptologue et maître d'enseignement et de recherche à l'Université de Lausanne.

Casting et équipe Animateur Laurent DEHOSSAY